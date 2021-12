Aquecedor explode e deixa uma pessoa ferida no Alphaville

Um aquecedor de água explodiu nesta quinta-feira, 12, e causou o desabamento de uma laje residencial no condomínio Alphavielle 2, localizado na avenida Luís Viana (Paralela), em Salvador.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, devido ao impacto, a estrutura do imóvel, que teve parte da laje destruída, ficou comprometida.

Ainda segundo os bombeiros, um homem, que não teve a identidade revelada, trabalhava em obras nas proximidades da residência e sofreu alguns ferimentos nas pernas após ter sido atingido por uma grande pedra.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou o ferido, que estava consciente, para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Av. Vasco da Gama.

adblock ativo