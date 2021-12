Aprovados em concurso protestam no Tribunal de Justiça

Aprovados no último concurso do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 19, em frente à sede do TJ-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na avenida Paralela, em Salvador.

Segundo a Transalvador, o ato não prejudica o tráfego de veículos na região. A Polícia Militar também está no local.O motivo do protesto é o atraso na nomeação e convocação dos aprovados.

Segundo os trabalhadores, o TJ-BA já acumula quase 350 aposentadorias sem reposições desde a publicação do edital do concurso, em outubro de 2014. Conforme os servidores, desde 2009, quando expirou a validade do último concurso, houve mais de duas mil aposentadorias.

Enquanto, os concursados não são chamados para ocupar os postos vagos com as aposentadorias, cerca de 250 terceirizados foram contratados sem concurso, de acordo com os manifestantes.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça afirmou que, no ano passado, promoveu concurso para 200 vagas, sendo que todos os aprovados já foram nomeados e trabalham normalmente.

"Foram preenchidos cargos de técnico e analista judiciários das áreas de Direito, Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura, Serviço Social, Biblioteconomia, Jornalismo, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Estatística, Medicina, Odontologia, Psicologia e Engenharia, diz o comunicado.

O TJ-BA ainda lembrou que o concurso tem validade de dois anos a partir da homologação do Tribunal Pleno, feita em julho de 2015. Sendo assim, o prazo para o chamado de candidatos que integram o cadastro de reserva ainda não foi encerrado.

