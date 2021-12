Apresentado trio que matou jovem na Chapada do Rio Vermelho

Um trio de traficantes foi preso na tarde de segunda-feira, 29, apontados como autores do assassinato do jovem Ícaro Gabriel Moreira França, de 18 anos, que, segundo a polícia, era usuário de drogas. O crime aconteceu na Chapada do Rio Vermelho no último domingo, 28. Eles foram apresentados à imprensa nesta quarta, 31, no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Rafael Martins de Oliveira, o "Batata", 18 anos, Isaias Santos Silva Filho, o "Nino", 19, e Gilson Lopes Pinheiro, 18, foram capturados na a Rua 20 de Agosto, no mesmo bairro onde cometeram o homicídio. Os três homens foram capturados em uma operação realizada pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e a Polícia Militar.

Segundo a polícia, eles tinham mandados de prisão preventiva por homicídio em aberto, expedidos pelo Plantão Judiciário. Com o trio, foi encontrado 180 pedras de crack, meio tablete de maconha prensada, cocaína e dois revólveres (calibres 32 e 38).

Crime

Segundo a polícia, as investigações revelaram que Gilson, apontado como líder da quadrilha, foi quem deu a ordem para que Batata e Nino executassem a vitima, morta no interior de um bar. A motivação do crime seria dívida de drogas.

Outro traficante, identificado como Lucas Oliveira Coelho, o "Beiço", integrante também da quadrilha, participou do assassinato e está sendo procurado. Entre as armas apreendidas está o revólver calibre 38 usado para atirar no usuário.

De acordo com o comandante da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar, major PM Marcelo Barbosa, o material apreendido estava escondido ao lado da casa de Nino, num imóvel abandonado onde funcionou uma academia de ginástica. Dois adolescentes de 16 e 17 anos, que também faziam parte do bando, foram apreendidos e encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Os criminosos foram autuados por homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Batata, já com passagem por homicídio e tráfico, foi encaminhado, junto com Nino e Gilson, para o Presídio de Salvador, onde ficarão à disposição da Justiça criminal.

