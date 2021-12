Apresentação de coral antecipa festejos do Dia do Portuário

Pedro Tampa, Sereia, Zé Oitenta, Olho de Vidro, Já Fui, Pedro Pombo, Vivi, Soneca, Corujinha, Conceição, Zé Negão são alguns dos apelidos dos trabalhadores que atuam nos portos públicos de Aratu-Candeias, Salvador e Ilhéus, e que pretendem festejar, neste sábado, 28, o Dia do Portuário.

A Companhia das Docas da Bahia (Codeba) antecipou a comemoração, nesta sexta-feira, 27, em uma confraternização no final da tarde, com a apresentação do Coral Comunicanto Secom-BA.

A data, marco para os profissionais dos portos de todo o país, é festejada em razão da assinatura da Carta Régia, em 28 de janeiro de 1808, por Dom João VI, que determinava a abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior. Desta data em diante, se deu o crescimento do país e o impulsionamento da economia.

Com o advento da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, que substituiu a Lei 8.630/93, são considerados portuários os que executam as atividades nela elencadas, como estiva, conferência, capatazia, vigilância de embarcações e bloco.

Esses profissionais se encarregam de operações relativas à movimentação de carga e descarga em terras e nos navios. Por trás do trabalho árduo, ainda estão muitos outros profissionais, a exemplo de enfermeiros, médicos, dentistas, administradores, economistas, engenheiros, secretárias, técnicos portuários, de manutenção e de segurança do trabalho, além dos profissionais administrativos que gerenciam e organizam o ambiente dos portos.

