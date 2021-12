Apreendidos outros dois envolvidos em morte de professora

A polícia apreendeu os outros dois adolescentes que participaram da tentativa de assalto que terminou com a morte da professora Anilene dos Santos Farias, 37, a Pró Ane, no dia 18 passado na Rua do Paraíso, em Nazaré.

O primeiro, de 15 anos, foi apresentado pelos pais quatro dias após o crime e indicou os nomes dos demais, um de 16 e outro de 17 anos. Os outros pais foram contatados e apresentaram os filhos na semana passada na Delegacia Para o Adolescente Infrator (Dai), mas a apreensão só foi divulgada nesta quinta, 16.

Segundo a delegada titular da unidade, Claudenice Mayo, os jovens confessaram o crime e disseram que atiraram porque a professora teria resistido à abordagem. O menor de 16 foi o autor do tiro. "Eles disseram que queriam roubar o carro para praticar outros crimes. Não demonstraram arrependimento", diz a delegada.

Ainda segundo Claudenice, os três viviam na Mouraria, próximo ao local do criem, já haviam abandonado os estudos e eram envolvidos com o tráfico de drogas, inclusive, dois deles já tem histórico na Dai. O trio foi indiciado por crime análogo a roubo com resultado morte e já estão internados.

Sofrimento da mãe

A mãe da professora, Argemira dos Santos, de 60 anos, gostaria que os adolescentes cumprissem uma pena como adulto. "Vão cumprir medida socioeducativa por três anos e depois já estarão livres", lamenta.

Ela diz ainda estar psicologicamente abalada e está enfrentando dificuldades com a burocracia para provar que dependia da filha. "Ainda não consegui ter acesso à rescisão dela, por exemplo", conta. "Depois da tragédia que aconteceu, os direitos humanos não me procuraram. Não recebi nenhuma ligação", completa.

No sábado, 18, será realizada a missa de 30º dia da morte de Anilene, na Igreja de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, às 8h da manhã.

