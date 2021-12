Apreendidos 600 brinquedos irregulares em lojas de Salvador

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), órgão delegado do Inmetro na Bahia, divulgou nesta sexta-feira, 7, o resultado da Operação Criança Segura, realizada de 26 a 30 de setembro, para fiscalização de produtos infantis. Neste ano, a quantidade de brinquedos irregulares apreendida foi aproximadamente 45% maior do que no ano passado: em 2016, foram 605 unidades contra as 428, em 2015.

No total, foram fiscalizados 211 estabelecimentos na capital baiana. O objetivo da operação foi retirar do mercado produtos considerados perigosos, visando evitar acidentes de consumo.

Entre os principais brinquedos apreendidos estão ioiô boll, que traz como risco o estrangulamento; cavalinho chinês, que funciona por meio de baterias tipo botão, de tamanho mínimo e que podem ser acessadas facilmente podendo causar intoxicação e queimaduras no organismo, além de patins e patinetes que não atendem a requisitos exigidos na certificação compulsória.

Em nota, o diretor-geral do Ibametro, Luiz Freire, alertou os pais sobre a importância do selo que atesta que o produto passou por testes para análise de possíveis riscos de segurança às crianças.

A operação percorreu estabelecimentos comerciais, como supermercados e lojas de rua e shopping da capital baiana. A ação integrou a programação da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I). Os estabelecimentos com produtos irregulares foram autuados e terão dez dias para apresentar a defesa, estando sujeitos a multa que pode chegar a R$1,5 milhão.

