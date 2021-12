Apreendido suspeito do roubo seguido de morte da professora

A polícia apreendeu nesta segunda-feira, 22, um dos três adolescentes suspeitos de matar a professora Anilene dos Santos Farias, 37 anos, durante um assalto na noite da última quinta, na rua do Paraíso, centro da cidade.

O suspeito foi apreendido em casa, próximo ao local do assassinato, e chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanhado do pai.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado, o adolescente de 15 anos confirmou participação no crime. Outros dois jovens, inclusive o que teria efetuado o disparo contra a vítima, já teriam sido identificados.

Em depoimento, o adolescente apreendido contou que a professora se negou a entregar os pertences e tentou chamar a atenção para o assalto, o que motivou o trio a agredi-la e, depois, matá-la com um tiro no rosto.

O suspeito, conforme a Secretaria, tem passagens na Delegacia para o Adolescente Infrator por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Relato

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime ocorreu por volta das 10h40 da noite desta quinta, 18, quando a pedagoga chegava em seu Chevrolet Agile para visitar o namorado no Condomínio Residencial São Bento. O porteiro do prédio contou à polícia que Anilene foi "abordada por dois pivetes" quando estava saindo do carro.

Ele disse ter ouvido um dos ladrões pedir a carteira e a bolsa e, de imediato, interfonou para o apartamento do namorado dela. Neste momento, ouviu um barulho de tiro. Em seguida, viu a dupla sair correndo. O segurança de uma loja próxima disse que ouviu o estampido e viu dois adolescentes fugirem em direção ao terminal da Barroquinha.

O namorado da vítima, de prenome Jorge, é enfermeiro e tentou reanimá-la. Conforme informações do DHPP, ele disse que desceu imediatamente quando o porteiro interfonou para sua casa e avisou que Anilene estava sendo agredida. Mas ao chegar ao local encontrou a pedagoga ferida na cabeça e agonizando dentro do veículo.

Anilene chegava em seu Chevrolet Agile para visitar o namorado quando foi morta (Foto: Reprodução)

