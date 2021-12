Apreendido adolescente suspeito de matar turista espanhol

O adolescente F.M.S., de 16 anos, foi apresentado na manhã deste sábado, 18, como um dos suspeitos do crime que vitimou dois turistas espanhóis no último dia 13 no bairro de Itapuã. O espanhol Hugo Calavia Blanco, 36 anos, morreu após ser baleado na testa, e seu amigo, também espanhol, Alberto Aroz Calvo ficou ferido.



O suspeito foi apreendido no município de Serrinha (a 185 Km de Salvador), no início da madrugada deste sábado, em operação conjunta com agentes da 12ª Delegacia Territorial (Itapuã) e policiais da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã).



Segundo o delegado da 12ª DT ACM Santos, seria o jovem e seu comparsa, identificado como José Alexandre dos Santos Souza, a dupla flagrada por meio das câmeras próximas onde houve o crime.



De acordo com o delegado, ainda não foi identificado quem efetuou os disparos contra o turista espanhol Hugo Calavia Blanco, de 36 anos.



Turista



O turista espanhol Hugo Calavia Blanco, 36 anos, desembarcou em Salvador por volta de 9h30 de segunda-feira, dia 13. Ele veio a convite do amigo e também espanhol Alberto Aroz Calvo, 36, que trabalha há sete meses em Camaçari (Grande Salvador). Mas, 12 horas após o desembarque, Hugo acabou morrendo em um assalto, que deixou Alberto ferido. O turista planejava passar uma semana na Bahia e falou que queria muito conhecer a Chapada Diamantina.



Os planos, porém, foram interrompidos quando os espanhóis voltavam para o estacionamento do Restaurante Villa Bahiana, na Rua Calazans Neto, em Itapuã, para pegar o Ford Ecosport (PUI 5355). Os amigos foram baleados às 21h, por dois homens, que roubaram o veículo.



Segundo Salete de Aguiar, 28, que disse ser namorada de Alberto, as vítimas foram jantar no local. Ela contou que os bandidos eram adolescentes e efetuaram os disparos depois de receberem a chave do carro. "Ainda não tive com Alberto, mas um amigo do trabalho que acompanha ele no hospital me falou o que teria acontecido. Para mim, os ladrões atiraram de maldade mesmo", disse Salete.



Conforme o titular da 12ª DT (Itapuã) ACM Santos, Hugo foi baleado na testa e morreu no local, enquanto Alberto foi atingido no tórax e no pé e foi socorrido por uma guarnição da 15ª CIPM para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

