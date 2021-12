Aposentado é morto em assalto a ônibus na Av. Oceânica

O aposentado José Carlos Cardoso da Silva, de 62 anos, foi morto com um tiro nas costas, na tarde desta quinta-feira, 2, na avenida Oceânica, em Ondina (Salvador), após reagir a um assalto dentro de um ônibus da Integra Salvador Norte, que fazia a linha Vila Ruy Barbosa/ Vale das Pedrinhas.

Ele seguia para casa, no bairro Santa Cruz, quando três suspeitos - dois homens e uma mulher - entraram no ônibus, no ponto do Colégio Isba, próximo à Praça das Gordinhas, e logo anunciaram o roubo.

Segundo o motorista do veículo, assim que os criminosos começaram a saquear as vítimas, o idoso se levantou, foi em direção a um dos homens e entrou em luta corporal.

"O que estava armado ficou aqui na frente. Quando viu eles se atracando, foi lá e deu um tiro", lembrou o condutor, sob anonimato.

Conforme ele, depois do disparo, o trio desceu correndo e entrou em um VW Gol preto, que aguardava a poucos metros à frente do ônibus. Eles seguiram em direção ao Rio Vermelho.

De acordo com a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), familiares contaram que o senhor tinha ido a uma agência bancária retirar um valor em dinheiro. A polícia encontrou na carteira dele um extrato bancário, no qual descrevia o saque de R$ 8 mil. O dinheiro não foi localizado.

A delegada afirmou que nenhum pertence do idoso foi levado pelos criminosos. Ela não soube dizer o que aconteceu com o valor sacado momentos antes.

Coincidência

Embora o senhor tenha ido ao banco pegar dinheiro, a delegada não acredita que ele era o alvo dos criminosos. Para ela, foi uma coincidência. Sem se identificar, um homem revelou que o dinheiro retirado no banco era o pagamento da rescisão contratual.

José era administrador de condomínio e tinha se aposentando há poucos dias. "Pedi tanto a ele para fazer uma transferência, pedi tanto", lamentou, aos gritos, uma das filhas do idoso.

Ele era pai de uma policial militar e irmão de um PM. Familiares não quiseram falar com a imprensa. O caso deve ser investigado como latrocínio - roubo com resultado de morte - e deve ficar a cargo da 7ª Delegacia do Rio Vermelho.

