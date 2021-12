Aposentada da SEC é presa por tráfico de drogas

A servidora aposentada da Secretária de Educação da Bahia (SEC), Josenise de Almeida Oliveira, de 48 anos, foi detida na madrugada desta quinta-feira, 19, em Ondina, sob a acusação de tráfico de drogas, por investigadores do Grupo de Apreensão e Captura (Grac) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a prisão foi feita após informações encaminhadas ao Disque Denúncia, com referências para localização do imóvel, que fica na IV Travessa Alto de Ondina. Na residência de Josenise foram encontrados 287 papelotes de cocaína, diversas porções de maconha e material para acondicionar droga. Além de celulares e R$ 949 em dinheiro.

A servidora foi conduzida ao Departamento de Narcóticos (Denarc) e ouvida pelo delegado do Núcleo Regional de Combate ao Narcotráfico (NCRN/Atlântico), Antonio Alberto de Teixeira Montenegro. De acordo como DHPP, a traficante revelou que usava a casa como ponto de comercialização de drogas há cerca de 20 anos. Josenise teria pago R$ R$ 1,4 mil pela droga em Engomadeira.

