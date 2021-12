Após venda ilegal de apartamentos, corretora é indiciada por estelionato

Suspeita de vender o mesmo apartamento para mais de uma pessoa, além de emitir e usar documentos falsos, a corretora de imóveis Lindinalva Souza de Andrade foi indiciada por estelionato e terá sua prisão preventiva solicitada à Justiça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a corretora responde a dois inquéritos. O primeiro por vender para duas pessoas um mesmo apartamento, localizado na Av. Paralela, em Salvador. As vítimas pagaram as quantias de R$ 165 mil e R$ 170 mil.

O outro inquérito investiga a venda de um imóvel no valor de R$ 360 mil, onde conforme a SSP, Lindinalva emitiu um documento de transferência falso do antigo proprietário.Todos os valores eram depositados na conta-corrente dea acusada.

A suspeita foi localizada após denúncia de uma vítima, nas proximidades de uma agência bancária, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Conduzida à unidade policial, a corretora confessou o estelionato, mas alegou que o dinheiro adquirido com a venda dos imóveis seria para ajudar um casal de amigos.

Depois de prestar depoimento, a mulher foi liberada e terá a prisão preventiva solicitada. Um exame pericial grafotécnico, que analisa a grafia das assinaturas e outros tipos de escrita manual, identificadas nos documentos emitidos pela corretora, também será solicitado.

A Polícia Civil informou que o delegado Antônio Fernando Soares, titular da 10ª DT e responsável pelo caso, entrou em contato com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), onde existem três representações de vítimas de Lindinalva. Além disso, a polícia constatou que a corretora está suspensa pelo Conselho.

