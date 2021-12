Após vazamento, empresa vai ressarcir moradores da BR-324

O Governo do Estado determinou o ressarcimento de todos os bens materiais dos imóveis localizados na região da Jaqueira do Carneiro, na BR-324, que foram danificados por causa do rompimento de uma adutora de água nesta quarta-feira, 1ª.

Os bens dos moradores são avaliados por equipes de órgãos estaduais, que estão realizando um levantamento para a CCR Metrô Bahia adquirir os objetos e os distribua à população.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Bahia informou que está tomando as providências cabíveis para amenizar os danos sofridos pela população.

"Nossa prioridade, agora, é normalizar o abastecimento de água e cuidar das pessoas que foram atingidas. Estamos empenhados e assumimos o compromisso de devolver à população aquilo que foi perdido o mais breve possível", ressaltou o secretário da Casa Civil Bruno Dauster.

Funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) estão no local para restabelecer o fornecimento de água. Neste período, a Embasa priorizará o abastecimento de hospitais, creches e escolas. O serviço de atendimento ao cliente é feito pelo telefone 0800 0555 195.

