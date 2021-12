Após vazamento, Cidade Baixa têm abastecimento de água interrompido

O abastecimento de água foi interrompido em algumas localidades da Cidade Baixa na manhã desta segunda-feira, 29, para a correção de um vazamento em um trecho da rua Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, em Salvador.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informa que a previsão é de que o serviço seja concluído às 20h desta segunda-feira, quando o fornecimento de água será retomado nas regiões afetadas, de forma gradativa, com plena regularização em até 24h após o término do serviço.

As áreas afetadas são: Bonfim, Monte Serrat, Calçada, Mares, Machado, Roma, Baixa do Fiscal, Uruguai, parte do Lobato, Jardim Cruzeiro, Joanes, Boa Viagem, Massaranduba, Caminho de Areia, Ribeira e Vila Rui Barbosa.

