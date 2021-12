Após uma semana, Aeroclube conclui obra de demolição

As obras de demolição do antigo Aeroclube Plaza Show, na Boca do Rio, foram concluídas na tarde desta terça-feira, 5.

Quem passa pela região agora observa um cenário bem diferente do que um dia foi um atrativo de lazer. São 240 mil metros quadrados de área, hoje tomada de entulho, após uma obra de demolição que durou uma semana e dará lugar ao novo projeto já em fase final de aprovação da prefeitura.

O novo projeto, que leva o nome de Shopping Bosque da Orla e Parque Atlântico, tem a previsão de 24 a 30 meses para ser concluído, sob a responsabilidade do Consórcio Parques Urbanos e da Prefeitura Municipal.

