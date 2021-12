Após uma hora parado, Elevador Lacerda volta a funcionar

Quem precisou fazer o percurso que liga a Praça Thomé de Souza à Praça Cairú, na Cidade Baixa, em Salvador, teve dificuldades na tarde desta quinta-feira, 10. As quatro cabines do Elevador Lacerda ficaram sem funcionar das 16h20min até as 17h15min, informou a Transalvador. O motivo foi um problema no mecanismo da porta do único ascensor em operação, que teve de ser interditado para que técnicos da Otis Elevator Company, empresa responsável pela manutenção do equipamento, realizassem serviços de reparação.

Ainda conforme a Transalvador, durante a paralisação, "a frota de micro-ônibus que complementa o serviço do elevador foi reforçada para atender a demanda de usuários". "O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, lamenta o desconforto da população causado pelos problemas por que passa o Elevador Lacerda", informou o órgão, em nota enviada à imprensa.

O superintendente informou, ainda, que as duas cabines, que estão sendo substituídas por outras novas e mais modernas, voltarão a funcionar até o dia 30 deste mês, quando deverá voltar a operação todo o conjunto de quatro cabines do Elevador, como garantiu a Otis Elevator Company nesta quinta-feira.

Atualmente, o Elevador está operando com apenas uma cabine. Isso porque a outra que estava funcionando normalmente teve um problema no gerador, que conforme a Transalvador, "não é encontrado aqui".

