Após um dia preso, suspeito de roubo responderá em liberdade

"Não sei como um cara desse, com quatro inquéritos, é liberado. Foi preso ontem [quinta-feira], ofereceu R$10 mil aos policiais. Foi para o núcleo [de Prisão em Flagrante], mas deve ter pago um salário mínimo de fiança e agora já está na rua. Estamos enxugando gelo", lamentou um policial civil, ao comentar sobre a liberação de Antônio Paulo Santos Júnior, 28 anos, na tarde desta sexta, 2.

Antônio foi detido por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na noite da quinta, 1º, com um Chevrolet Onix branco roubado e com placa clonada, na Rua Padre Luiz Figueira, no Engenho Velho de Brotas. Ele foi autuado em flagrante por receptação de veículo roubado.

Segundo Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV, o Onix, placa original PJZ -6550, foi roubado no dia 10 de agosto, no Imbuí. Na hora da apreensão, o veículo ostentava a placa OZO-5491.

Cheio de bronca

Em 2014, Antônio foi baleado e preso, na Boa Vista de Brotas, quando tentava roubar o carro de uma dentista. Por causa do tiro, ele tem dificuldades para andar e usa moletas. "Mesmo sem andar direito, ele ainda rouba. É o piloto, quem dá apoio. Ele não age sozinho", afirmou Barbosa.

Ântônio já tem passagens na 23ª Delegacia de Lauro de Freitas, na 11ª Delegacia de Tancredo Neves, na 3ª Delegacia do Bonfim, na DRFRV e no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Ele responde a três inquéritos por roubo e um por falsidade ideológica.

"Deve ter outras vítimas deles. É preciso que elas venham até à delegacia para registrar ocorrência", disse o coordenador.

