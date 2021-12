Após tumulto, boate na Pituba passa por vistoria da Sucom

A Boate 071 Music Bar, localizada no Parque Júlio César, na Pituba, deve passar nesta terça-feira, 6, pela vistoria de uma equipe da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), para verificar as condições de segurança do local.

Na madrugada do último domingo, 4, por volta de 3h30, um transformador de um poste de iluminação em frente ao estabelecimento explodiu e causou pânico no público da casa, que assistia a um show da banda Colher de Pau.

Por conta do problema, a boate ficou sem luz e as pessoas tentaram sair ao mesmo tempo do espaço, causando uma confusão no local.

Os fiscais da Sucom estiveram na boate no domingo e na manhã desta segunda-feira, 5, mas o imóvel estava fechado. Durante uma operação especial realizada em fevereiro deste ano, a boate foi um dos estabelecimentos vistoriados, mas estava com os documentos na validade.

adblock ativo