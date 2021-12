Após tiros, rodoviários param de rodar na Fazenda Grande

Rodoviários pararam de rodar nesta desta terça-feira, 16, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, por questões de segurança. A informação foi confirmada pelo presidente do sindicato da categoria, Hélio Ferreira. Ele alegou que a paralisação foi impulsionada por uma tentativa de assalto no início desta manhã, quando foram efetuados tiros.

Segundo Ferreira, quatro homens armados deram voz de assalto a uma idosa que subia em um coletivo no final de linha do bairro. Ela reagiu e os criminosos realizaram cerca de três disparos para cima, para intimidá-la. A mulher desmaiou e a quadrilha fugiu levando a bolsa.

"Já vínhamos enfrentando problemas de segurança no bairro há algum tempo. Hoje, ainda houve tiros e os trabalhadores estão em pânico", disse.

Por volta das 10h35, os ônibus continuavam sem circular e os rodoviários estavam no final de linha bairro, reunidos com representantes do sindicato, para a realização de uma assembleia. A pauta é a segurança dos trabalhadores no local.

Hélio Ferreira ainda revelou o desejo de mudar o final de linha para a outra ponta do bairro. "Estamos trabalhando para isso", completou.

Ao Portal A TARDE, uma moradora do bairro contou sobre os tiros que ocorreram no local. Segunda ela, quatro homens armados fizeram disparos de arma de fogo no final de linha do bairro. Depois, fugiram pela rua Paulo Rubens. Ninguém ficou ferido. "Os motoristas pararam de rodar por medo e a população está revoltada com a violência", contou.

Outro morador, no entanto, relatou que dois homens passaram atirando para cima e depois tentaram assaltar passageiros dos coletivos.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por sua vez, disse que uma pessoa ligou informando sobre um suposto toque de recolher imposto por traficantes da região após a morte de um outro bandido. Essa informação não foi confirmada pela polícia e o comércio no bairro funciona normalmente.

Equipes da Polícia Militar estão no local. Até as 9h, ninguém havia sido preso.

Assustados, rodoviários pararam de circular no bairro (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

