Após suspensão, travessia é realizada sob alerta nesta segunda

A travessia entre Salvador e Mar Grande foi retomada normalmente na manhã desta segunda-feira, 7. Contudo, o sistema opera com sinal de alerta e pode suspender o serviço a qualquer momento, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Atramab).

Conforme a empresa que administra o equipamento, equipes monitoram as condições de navegação pela Baía de Todos-os-Santos. Até o momento, a previsão é que o sistema opere até as 18h30. Isso ocorre por conta dos ventos forte e do mar agitado, que impediu a travessia neste domingo, 6.

Os passeios de escunas estão suspensos. Já os catamarãs, que realizam viagens para Morro de São Paulo, operam com conexão na ilha de Itaparica.

