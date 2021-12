Após suposto toque de recolher, ônibus param de entrar no final de linha do IAPI

Os ônibus que fazem o trajeto para o bairro do IAPI, em Salvador, pararam de entrar no final de linha da localidade, na tarde desta quarta-feira, 27.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a decisão é decorrente de um suposto toque de recolher que estaria ocorrendo no local.

Policiamento

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o policiamento na região e nas comunidades vizinhas foi reforçado desde a madrugada desta quarta, por equipes do Batalhão de Choque, da Operação Gemeos e da Rondesp Baía de Todos-os-Santos.

Segundo o órgão, moradores denunciaram a circulação de áudios via redes sociais sobre o fechamento do comércio, por conta da morte João Lenon Santos Oliveira, 27 anos, na noite desta terça-feira, 26.

Conforme a SSP, João, também conhecido como Jonh Lenon, tinha passagens pela polícia por tráfico e associação, onde, continuava comandando o comércio de drogas na região da Divinéia, no IAPI.

