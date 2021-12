Após serviço, abastecimento de água é retomado em seis bairros de Salvador

O abastecimento de água nos bairros de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e parte do Candeal, em Salvador, foi retomado gradativamente após conclusão de uma obra na rede de água na avenida Vale das Pedrinhas. O serviço foi suspenso na manhã deste domingo, 28.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), o abastecimento começou a ser retomado aos poucos no mesmo dia. No local, houve a substituição de 900 metros de rede, iniciada em novembro de 2017. Com o novo entroncamento, a tubulação, que fica sobre imóveis construídos irregularmente em cima da rede de distribuição da Embasa, foi desativada.

Ainda de acordo com o órgão, a repavimentação dos trechos que sofreram intervenções deverá ser concluída até o final do mês.

