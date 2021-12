Após ser preso, assaltante de ônibus confessa que roubava para pagar dívidas

Carlos Antônio de Jesus Santana Filho, 20 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 2, suspeito de ter roubado um coletivo da empresa Integra que fazia a linha Paripe X Rodoviária, na avenida Suburbana. Ele confessou que planejava cometer três assaltos seguidos para pagar uma dívida que tinha com traficantes do Alto do Cabrito, com quem também alugou uma pistola calibre 6.35 por R$ 100.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao chegar na sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), o homem se apresentou com um nome falso, o de Fábio Antônio de Jesus Santana Filho, mas foi logo desmascarado.

Assalto a ônibus

Após entrar e anunciar o assalto nas proximidades da Igreja Universal, o suspeito abandonou o veículo na entrada de uma localidade conhecida como Vila do Cabrito, mas policiais do Gerrc perceberam a movimentação e seguiram em busca do assaltante.

Além da arma utilizada no crime, também foram apreendidos pertences das vítimas –, dentre eles, seis celulares e três relógios – e da empresa do ônibus, uma quantia em dinheiro roubado do cobrador.

Segundo a SSP, passageiros e funcionários reconheceram o suspeito, que já tinha outra passagem na polícia por roubo. Ele será encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante do Tribunal de Justiça para Audiência de Custódia.

adblock ativo