Após ser adiado, show de Gal Costa é remarcado para dia 13 de maio

O show 'Estrastoférica' da cantora Gal Costa, que foi adiado por conta da greve geral na última sexta-feira, 28, já tem data definida em Salvador. O evento acontecerá no próximo sábado, 13, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Em 'Estrastoférica', Gal comemora meio século de carreira trazendo canções inéditas e grandes sucessos. Ela irá homenagear compositores como Marcelo Camelo, Mallu Magalhães, Criolo, Céu, Jonas Sá, além de artistas de outras gerações, a exemplo de Tom Zé, Milton Nascimento, Marisa Monte e Caetano Veloso.

Além de Gal, o evento, que marca o primeiro aniversário da reinauguração da nova Concha Acústica, também contará com a participação das cantoras Nara Gil e Márcia Castro.

Os ingressos para o show custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Ingresso Rápido.

Reembolso

Quem adquiriu ingresso para o show, que aconteceria no dia 28, será reembolsado e terá prioridade para a compra dos novos bilhetes até o domingo, 7. Para quem adquiriu o ticket no site Ingresso Rápido, a devolução será por meio de estorno no cartão bancário.

Já quem comprou o ingresso na bilheteria do Teatro Castro Alves, deverá ir pessoalmente ao local para ser reembolsado. A partir de segunda-feira, 8, as vendas serão abertas ao público em geral.

