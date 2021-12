Após semana chuvosa, sol forte volta à capital baiana

O forte calor deve levar os soteropolitanos à praia neste sábado, 25, e domingo, 26, após um período de chuva na capital baiana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar 30°C durante estes dias e a expectativa é que a temperatura continue elevada também na segunda-feira, 27. Neste final de semana, a mínima prevista é de 23°C. A sensação térmica pode chegar aos 34.

Ainda de acordo com a meteorologia, quem vai à praia tem que tomar alguns cuidados. Nesses dias de sol forte, o instituto explica que usar protetor solar é fundamental. Para quem não gosta da sensação de oleosidade, pode escolher as versões gel e loção, que minimizam o incômodo de sujar as roupas e da pele mais grudenta. Os bronzeadores também devem ter filtro solar. A quantidade ideal de protetor para distribuir no corpo é o equivalente a uma tampinha de garrafa de água mineral.



O Inmet recomenda que o fator de proteção solar deve ser no mínimo de 30. Isso significa que a pele vai levar pelo menos trinta vezes mais tempo para ficar vermelha ou com algum tipo de marca solar.

