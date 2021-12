Após seis dias, ônibus voltam a rodar na Mata Escura

Os coletivos voltaram a circular no fim de linha do bairro de Mata Escura, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 30. Os rodoviários não entravam no bairro desde o decreto de toque de recolher anunciado por bandidos na última terça-feira, 24. Conforme o sindicato da categoria, o retorno dos ônibus aconteceu após Polícia Militar (PM-BA) fornecer garantias de segurança reforçada na região.

Segundo a PM-BA, o toque de recolher foi dado por criminosos depois da morte do suspeito de homicídio Cristian Sostenis Barreto Silva, que era representado pelo "Ás de ouro do Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A mensagem levou pânico aos moradores da Mata Escura: comerciantes fecharam as portas, escolas e o posto de saúde tiveram atividades suspensas e as ruas ficaram vazias. Ainda na terça-feira, o policiamento foi reforçado na região e duas pessoas suspeitas de disseminar o toque de recolher no bairro foram presas. Eles foram levados para a 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves.

adblock ativo