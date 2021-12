Após roubo, instituto recebe doação para compra de nova geladeira comunitária

Depois da repercussão do roubo da 'geladeira comunitária', instalada pela Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), a instituição recebeu uma doação, nesta terça-feira, 30, para a compra de um novo refrigerador. Segundo informações do gestor da entidade, padre Alfredo Dórea, o valor foi entregue por uma senhora que não quis ser identificada.

A geladeira deve ser adquirida ainda nesta quarta, 31, e será plotada até o fim da semana por uma empresa que ofereceu o serviço gráfico gratuitamente.

Ainda não há informações sobre quando a nova 'geladeira comunitária' será colocada em frente à sede do Instituto, no bairro de Nazaré. "Precisamos estudar as medidas de monitoramento e segurança", explicou Dórea.

Após o roubo da geladeira, uma mesa foi colocada no local para a coleta e entrega de alimentos.

Por enquanto, ainda não há informações sobre o suspeito do roubo. O equipamento ainda não foi localizado.

Relembre o caso

A 'geladeira comunitária' foi inaugurada nesta segunda-feira, 29, e roubada em menos de 24h. O equipamento recebia alimentos para serem consumidos por pessoas em situação de rua.

Em 2015, a IBCM iniciou o projeto, mas teve o motor de um refrigerador furtado em poucos dias de instalação do equipamento. Ambos os casos foram registrados na 1ª Delegacia Territorial.

