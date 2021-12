Após reunião, empresários decidem pagar 13º salário integral aos rodoviários

Uma reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade, na terça-feira, 19, com a presença de representantes do Sindicato dos Rodoviários e das empresas CSN e Plataforma, definiu que o pagamento do 13° salário dos trabalhadores do setor será efetuado de forma integral.

A decisão foi tomada após o empresariado anunciar, no início da semana, sob a alegação de crise, que o benefício seria parcelado em três vezes (dezembro, janeiro e fevereiro), o que desagradou a categoria.

Conforme o acordo, a previsão é que pagamento do 13° salário integral seja pago até o dia 20 de dezembro - prazo final previsto pela legislação trabalhista.

"Entendemos que há uma crise no transporte público municipal, mas não serão os rodoviários, aqueles que cooperam diariamente para sanar o problema, que deverão pagar essa conta. Aguardaremos o pagamento no dia planejando e caso ele não ocorra adotaremos medidas para protestar pelo descumprimento do acordo", informou o Sindicato dos Rodoviários por meio de nota.

Procurada pelo Portal A Tarde, a assessoria da Integra também confirmou o acordo firmado.

