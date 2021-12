Após reunião com a PM, rodoviários decidem voltar a circular em Massaranduba

Os ônibus que estavam sem circular no bairro de Massaranduba, em Salvador, desde o início da manhã desta segunda-feira, 21, voltaram ao percurso normal na região, à tarde, depois de reunião entre rodoviários e a Polícia Militar (PM-BA).

Os rodoviários decidiram não entrar no bairro após um ônibus do vereador Vado Malassombrado (DEM) ter sido incendiado, na madrugada de domingo, 20. O veiculo era utilizado para atender a comunidade de Massaranduba.

A assessoria do Sindicato dos Rodoviários informou que ficou acordado no encontro que policiais militares reforçarão a segurança na localidade. Eles já tinham se reunido no início desta tarde, mas não haviam chegado a um acordo.

A suspeita era de que o incêndio tivesse sido criminosos, mas, por meio de nota, a polícia informou na tarde desta segunda que as chamas foram provocadas após uma pane elétrica do veículo.

