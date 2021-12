Após reforma, Praça do Campo Grande será entregue nesta 6ª

A Prefeitura de Salvador informou que entregará, nesta sexta-feira, 10, a Praça Dois de Julho, no Campo Grande, que foi totalmente requalificada. A entrega será feita pelo prefeito ACM Neto, às 18h30. Ao todo, foram investidos cerca de R$1,4 milhão.

De acordo com a Prefeitura, o local passou por uma grande intervenção, que contou com a recuperação das fontes luminosas e da pavimentação, limpeza do piso e das esculturas, instalação de sanitários, paisagismo e serviços de pintura e marcenaria, dentre outras melhorias.

A verba para a reforma da praça veio dos cofres municipais e do Programa Verde Perto, de adoção de praças, coordenado pela Secretaria da Cidade Sustentável (Secis).

A iniciativa conta com a supervisão da Casa Civil e apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec). A Guarda Municipal ficará responsável pela segurança, que, conforme a Prefeitura, já está sendo feita na área externa.

Intervenções

Uma das intervenções foi feita na recuperação das fontes luminosas, instaladas em tanques circulares de 12 metros de diâmetro cada. Os equipamentos possuem jato vertical de cinco metros de altura e anel de seis jatos parabólicos laminares.

Além de iluminação cênica em 60 tonalidades de cor, as fontes receberam controle automático de três pontos de funcionamento e reparação na infraestrutura hidráulica e elétrica, adequação da casa de máquina para receber novos equipamentos, pintura e impermeabilização do tanque. Somente nessas fontes, foram gastos cerca de R$600 mil.

Com relação à pavimentação, a prefeitura informou que realizou assentamento de granito nas cores vermelho e cinza e assentamento de grama sintética. Também foram aplicados concreto lavado vermelho, junta de dilatação e novas tampas de bueiro.

A Praça Dois de Julho é um dos espaços de lazer que estão na lista do programa Verde Perto, lançado pela Prefeitura no mês de março e que prevê a ampliação de áreas verdes da cidade através de adoção de locais ou estímulo ao plantio de mudas pela iniciativa privada, entidades não governamentais e o cidadão comum.

A área vem sendo alvo de recuperação desde abril deste ano, com a abordagem aos moradores de rua feita pela Secretaria Municipal da Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps). Conforme a prefeitura, desde então, as pessoas que vivem no local vêm sendo conscientizadas a deixar a rua e serem encaminhadas para abrigos municipais e programas sociais, como o Bolsa Família, do governo federal.

