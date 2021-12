Após reforma, fiéis celebram festa de Nossa Senhora Sant'Ana

A Igreja do Santíssimo Sacramento e Sant'Ana, no bairro de Nazaré, em Salvador, ficou pequena para acomodar centenas de fiéis que foram prestigiar a missa em homenagem à santa nesta terça-feira, 26.

Parte dos devotos da padroeira das avós e mulheres que desejam engravidar assistiu à celebração fora do templo religioso. Outros se amontoavam pelos corredores para escutar as palavras do padre José Carvalho.

"Superou as minhas expectativas. Depois de um longo período fechado, hoje o local está lotado, sinal de que a comunidade esperava, ansiosamente por ver a igreja restaurada", declarou o pároco.

O templo católico foi entregue à comunidade no último sábado, após sete anos interditado para reforma e restauro. O espaço passou por adequação para receber banheiros e um elevador que dá acesso ao coro, além da recuperação de obras religiosas e a renovação das partes elétrica e hidráulica.

Mesmo com problemas de locomoção, a aposentada Avani Lúcia, 75, acompanhou a eucaristia, ao lado do neto, o vigilante Ailson Ferreira, 34. "Ela é muito devota. Insistiu para eu acompanhá-la e está muito feliz pela minha presença", disse ele.

A coincidência de ter nascido no mesmo dia em que se celebra a santa devotada pela família aproximou, ainda mais, o técnico em telecomunicações Levi Tosta, 59, da religião católica: "Nesse templo, onde louvamos Sant'Ana, me casei e fui batizado. Hoje, comemoro meu aniversário, isso é um privilégio para qualquer devoto".

As festividades iniciadas com toque de sinos e queima de fogos seguiram por todo o dia, com missa dedicada a moradores e comerciantes da Baixa dos Sapateiros, terço e celebração de encerramento com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, D. Murilo Krieger.

