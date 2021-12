Após receber alta, vítima de suposto estupro coletivo vai prestar depoimento

Recebeu alta nesta quarta-feira, 24, do Hospital Geral do Estado (HGE), a adolescente de 13 anos encontrada desacordada no Alto da Ondina, em Salvador. A jovem foi localizada por moradores da região na última segunda, 22.

Familiares registraram ocorrência no Posto da Polícia Civil do HGE como um caso de estupro coletivo. A assessoria da Polícia Civil confirmou ao Portal A TARDE que a menina recebeu alta e que prestará depoimento o mais rápido possível.

A suspeita é que ela foi drogada e violentada por três jovens, com idades entre 12 e 16 anos. O caso será investigado pela Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

