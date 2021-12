Após queixas, quadras da Boca do Rio ganham nova iluminação

Após reclamações por parte dos moradores do bairro da Boca do Rio, em Salvador, a prefeitura anunciou que vai entregar à população, na próxima sexta-feira, 6, a nova iluminação das quadras esportivas e campos de futebol da localidade. Os moradores reclamavam da falta de segurança e constantes assaltos no bairro devido à precariedade da iluminação pública. Conforme a prefeitura, foram investidos R$700 mil na intervenção.

De acordo com a Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), a prioridade são os pontos turísticos, áreas com maiores problemas de segurança de grande movimentação. Segundo o órgão, foi realizada a substituição dos postes tradicionais por equipamentos de fibra de vidro, mais resistentes à maresia.

Segundo a Semop, os bairros do Bonfim, Nova Canaã, Rio Vermelho, além da Avenida Orlando Gomes estão entre os locais já atendidos. Na segunda-feira, 9, o trabalho começa na Avenida ACM.

A Semop informou que, na semana passada, intervenções foram feitas do sistema de iluminação da Avenida Orlando Gomes, com a troca de mais de 200 luminárias de vapor de sódio de 250 watts de potência por outras metálicas de 400 watts. Na Avenida ACM, a secretaria informou que vai modernizar toda estrutura de postes e luminárias, no trecho entre o Shopping Iguatemi e a subida da Ladeira do Molambo (Cruz da Redenção).

Ainda de acordo com a Semop, no final do mês de outubro será a vez do início das obras na Avenida Juracy Magalhães Jr. Segundo a titular da Semop, Rosemma Maluf, o trabalho vai prosseguir ainda pela Rua Frederico Pontes, no Comércio; Oscar Pontes, na Calçada; Avenida Fernandes da Cunha, nos Mares; e Avenida Jorge Amado, entre outras áreas.

