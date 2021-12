Após queixas, monitores orientarão sobre linhas alteradas

Após as reclamações dos usuários do transporte público de Salvador, por conta da falta de informações sobre as 16 linhas de ônibus que foram extintas na capital, a prefeitura decidiu colocar, a partir desta terça-feira, 14, monitores para orientar a população nos principais pontos. A informação foi divulgada pela agência de comunicação do executivo municipal (Agecom), nesta segunda, 13.

Os monitores, da Transalvador, vão orientar os usuários sobre as opções existentes para diminuir o tempo de espera e fazer mais rápido as viagens. Eles também informarão como e onde adquirir o Salvador Card Avulso, para que seja possível o benefício do Bilhete Único, que permite pegar dois ônibus e pagar só uma passagem.

Segundo o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, as linhas estão sendo reestruturadas para se tornarem mais inteligentes e eficientes, de forma a aumentar a frequência dos ônibus nos pontos, diminuindo o tempo de espera e das viagens.

Os usuários que ainda não têm o Salvador Card vão precisar adquirir um avulso. O cartão avulso pode ser adquirido em um dos três pontos oficiais espalhados pela cidade, localizados no Comércio, Iguatemi e Lapa.

O usuário adquire o avulso por R$ 5,60 e o carrega com a quantidade de passagens necessárias. O valor das cargas fica a critério do usuário, que pode acompanhar o saldo do cartão nos validadores dos ônibus. Os créditos não possuem prazo de validade.

