Após queda de poste, energia é regularizada para moradores de Pirajá

O poste que caiu após ser atingindo por um carro próximo à saída da Estação Pirajá, em Salvador, atrapalhou a vida dos moradores e comerciantes da região até o iníco da tarde desta quarta-feira, 15. O acidente ocorreu por volta das 6h41, mas apesar dos susto ninguém ficou ferido.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), 95% dos consumidores teve a sua energia regularizada por volta das 8h, mas cerca de 58 imóveis, que estão ligados diretamente ao equipamento, só terão seu o fornecimento atualizado após as 16h, quando será finalizado o processo de troca.

Além do problema elétrico, o trânsito também foi atingido pelo incidente. De acordo com a assessoria da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), depois da retirada do poste, às 11h30, o fluxo de veículos fluiu normalmente.

