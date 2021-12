Após quase 7 anos, Matheus Boa Sorte confirma saída da TV Aratu

Na tarde desta quarta-feira, 17, o jornalista e apresentador Matheus Boa Sorte anunciou, nas suas redes sociais, a saída da TV Aratu, afiliada do SBT, onde comandava o programa 'Dendê na Mochila'. A exibição do programa deixará de acontecer à partir deste sábado, 20.

Após quase 7 anos na emissora, em conversa com o Portal A Tarde, Matheus confirma o pedido de demissão e demonstra gratidão pelo que foi vivenciado através dela. "Se eu pudesse destacar uma palavra, seria GRATIDÃO. É uma casa pela qual eu tenho muito carinho. Foi uma saída muito tranquila, uma decisão minha que já venho pensando há algum tempo: pensada com a minha família e com a emissora", afirma Matheus.

Nascido com Boa Sorte em 2013, o Dendê na Mochila foi abraçado pela TV Aratu e fechou seu ciclo, na emissora. "Meus próximos projetos não levarão esse nome. O dendê foi minha faculdade: entrei verde e saí uma pessoa melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor", conta o comunicador que afirma dar seguimento a outros projetos.

Com o fim deste ciclo, ele afirma: "Agora vou me dedicar aos meus projetos pessoais, à empresa de audiovisual, continuar dando aula e focar na internet, continuando o que eu já fazia", conta o comunicador que promete, também, seguir contando história das pessoas e mostrando que "o Nordeste é um lugar muito maior que apenas praias e sertão".

Confira a publicação do Instagram, na íntegra:

