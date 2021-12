Um homem armado, identificado como Edno, fez um passageiro refém, na tarde desta quarta-feira, 22, na Estação de Metrô do Acesso Norte, em Salvador. Após mais de uma hora de negociação com a Polícia Militar (PM-BA), o agressor se rendeu e foi preso. A ocorrência foi registrada por volta das 16h.

Da Redação, com informações de Leo Moreira Após quase 2h, refém é libertado na Estação Acesso Norte

Após a tentativa de negociação da PM, o homem levou a vítima, ameaçada com uma faca no pescoço, para dentro do banheiro da estação. Com a confusão, a população se concentrou em apenas um lado do metrô, que está embarcando e desembarcando do mesmo lado.

Por volta das 17h55, após quase duas horas, a vítima, inicialmente identificada como Júlio Cesar, foi libertada sem ferimentos. Ele foi escoltado por policiais militares até uma delegacia da capital baiana. Já o sequestrador se entregou e foi encaminhado para uma sala de primeiros socorros da estação de metrô e, em seguida, escoltado pelo Bope.

Homem que manteve refém saiu da Estação Acesso Norte com uma manta preta e acompanhado pela polícia | Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Segundo informações iniciais, o homem atentava contra a própria vida no local, quando foi impedido por passageiros. Na sequência, ele pegou Júlio Cesar como refém.

A CCR Metrô Bahia, empresa que administra o metrô, esclareceu que a Polícia Militar e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) negociaram com os envolvidos. Segundo a nota, o sistema de metrô seguiu operando normalmente (leia na íntegra abaixo).

Da Redação, com informações de Leo Moreira Após quase 2h, refém é libertado na Estação Acesso Norte

adblock ativo