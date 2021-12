Após protestos, prefeitura justifica construção do BRT em Salvador

Após as diferentes formas de manifestações contra a implantação do BRT em Salvador, a prefeitura divulgou neste domingo, 6, uma lista de itens que para o órgão justificam a necessidade do equipamento.

De acordo com a prefeitura, o BRT passará pela Lapa, região do Shopping da Bahia e pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM. Em função das obras, 154 árvores precisarão ser suprimidas. Outras 169 serão transplantadas para o Parque da Cidade e áreas próximas ao próprio BRT, segundo informou o órgão.

Protesto

Cerca de 150 pessoas participaram do protesto contra a derrubada de árvores para a instalação BRT. O ato aconteceu na manhã deste domingo, 6, no canteiro central da avenida Juracy Magalhães Jr., nas imediações do Hospital Aliança.

