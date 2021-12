Após protestos, gratificação dos rodoviários é liberada

A gratificação dos rodoviários pelo trabalho realizado durante o Carnaval de Salvador, que foi motivo de protestos em vários pontos da cidade nos últimos dias, foi liberada nesta segunda-feira, 14, informou o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (SETPS).

De acordo com o assessor de relações sindicais do Setps, Jorge Castro, grande parte dos 13.253 trabalhadores que tem direito à gratificação já retiraram, ao longo do dia, o dinheiro na própria empresa em que trabalha. Cada rodoviário recebe uma quantia no valor de R$ 34,70.

"Como a população estava sendo prejudicada com as manifestações, a prefeitura solicitou que as empresas de ônibus pagassem a gratificação aos rodoviários", afirmou Castro, ressaltando que o executivo municipal repassará, depois, o valor gasto pelas empresas no pagamento dos funcionários.

O acordo para que o pagamento fosse realizado nesta segunda pelos empresários ficou definido na sexta-feira, 11. O convênio, no valor de R$460 mil, contempla apenas os rodoviários que trabalharam no período da folia.

"Foi uma conquista importante. Esse ano veio por meio desse convênio, mas a luta continua para que seja pago todos os anos. O rodoviário é trabalhador tão essencial para o Carnaval quanto outras categorias que já recebem a gratificação. É um direito", destacou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira.

A demora no pagamento da gratificação do Carnaval ocorreu devido a uma pendência na documentação do sindicato dos rodoviários, conforme a prefeitura.

Campanha salarial

Os rodoviários também estão em negociação pela campanha salarial. Entre as principais reivindicações da categoria estão o reajuste 15%, redução da jornada de trabalho, ticket-alimentação de R$20, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), além do pagamento integral do plano de Saúde e o fim da terceirização.

Na tarde desta segunda, a comissão de negociações do Sindicato dos trabalhadores realizou uma assembleia na Estação Pirajá.

Foi a segunda rodada de negociações da Campanha Salarial 2014. Deviso a reunião, o trânsito ficou lento na saída do terminal.

Outra rodada de negociação está marcada para a próxima quinta-feira, 16.

