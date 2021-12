Após protesto, servidores realizam assembleia sobre greve

Cerca de 50 servidores da secretaria da saúde de Salvador realizam uma manifestação na manhã desta terça-feira, 7, em frente à sede do órgão, no Comércio. O movimento começou por volta de 7h30 e faz parte da campanha salarial de 2013.

O grupo reivindica reajuste salarial de 20% no vencimento base dos servidores ativos, inativos, pensionistas e de empresa pública, e na tabela de gratificação de competência para todos os funcionários públicos municipais, além da implantação de assistência médica, aprovação do Plano de Cargos e Vencimentos, realização de concurso público e compra de fardamento para todas as áreas.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Helivaldo Alcântara, a categoria entregou um documento à secretaria com as reivindicações no dia 8 de abril, mas até o momento não obteve resposta para as demandas.

"Estamos ganhando R$ 580, abaixo do salário mínimo. A prefeitura não está sinalizando com nada para a data base do reajuste e está levando os servidores para uma greve geral", explica Helivaldo.

Ainda nesta terça, os servidores realizam uma assembleia geral para discutir os rumos da campanha e decidir se iniciam a greve. Na sexta-feira, 9, a categoria participa de uma audiência pública que acontece no Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores, às 9h, sobre a assistência à saúde.

