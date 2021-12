Após protesto, rodoviários vão se reunir com secretário

Terminou a manifestação realizada pelos membros do Sindicato dos Rodoviários, que aconteceu no bairro de São Cristóvão, na manhã de quinta-feira, 27. Os trabalhadores protestaram contra as multas recebidas por motoristas que circulam em faixa não autorizada pela legislação.

Em nota, a assessoria de comunicação da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que o secretário de Urbanismo e Transporte, Fábio Mota, esteve pessoalmente no local.

Ele conversou com os rodoviários, que informaram que irão à Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut) ainda esta quinta para se reunir com o titular da pasta para negociação.

Manifestação

Em protesto, os motoristas pararam os ônibus que trafegavam por São Cristóvão, do lado direito da pista, em frente ao shopping que possui o mesmo nome do bairro.

Por conta da manifestação, os ônibus foram estacionados um ao lado do outro, sendo liberados um de cada vez. Esta foi uma maneira encontrada para mostrar que a legislação do trânsito pode ser cumprida, mas que isso não ocorre devido à disputa de espaço com os micro-ônibus e vans da linha complementar.

Para o presidente do sindicato, Hélio Ferreira, o problema está na ausência de legislação. "A Transalvador emite as multas para os ônibus, mas o problema está na falta de legislação", disse.

Segundo o sindicato, a legislação diz que os ônibus devem circular do lado direito da via. "Os pontos de ônibus ficam ocupados com o transporte alternativo. Por conta disso, os ônibus (regulares) não conseguem cumprir a legislação", disse o secretário de formação do sindicato, Thiago Ferreira.

Na reunião desta tarde será discutido uma forma de resolver o impasse com os rodoviários. A assessoria do órgão municipal de trânsito informou que o problema agora é só questão de tempo para o tráfego de veículos ser melhorado.

O trânsito

Mesmo com o término do protesto, o trânsito ainda sente os reflexos da ação. De acordo com a Transalvador, a avenida Paralela, sentido aeroporto, apresenta congestionamento que começa na loja Ferreira Costa e atinge o viaduto que liga são Cristóvão ao bairro de Itapuã.

