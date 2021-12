Após perseguição policial, assaltante é preso no Rio Vermelho

Um homem foi preso em flagrante por guarnições da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Rio Vermelho) após realizar uma série de roubos a pedestres na avenida Garibaldi, em Salvador, na tarde deste sábado, 12.

Cássio Almeida da Paixão, 22 anos, e outros dois comparsas estavam em um carro roubado (um Ford Fiesta, cor preto, placa NZL 9722), quando foram surpreendidos pela polícia. Logo em seguida, os assaltantes tentaram fugir. Os policiais, então, iniciaram uma perseguição.

O bandido que dirigia o veículo, perdeu o controle do automóvel e bateu em um coletivo que trafegada pela rua Conselheiro Pedro Luís, próximo ao Largo da Mariquita, na altura do restaurante Fogo de Chão, no Rio Vermelho.

Três criminosos conseguiram fugir, incluindo um que estava em uma moto acompanhando o veículo com os demais assaltantes, segundo Cássio. Com o preso, a polícia conseguiu recuperar várias bolsas, carteiras, celulares e objetos pessoais roubados das vítimas.

Os bens e o criminoso foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, na avenida ACM. A polícia faz buscas pelos demais bandidos.

Qualquer informação que possa ajudar a encontrar os criminosos pode ser transmitida à polícia por meio do Disque Denúncia (3235-0000). A polícia garante o sigilo.

adblock ativo