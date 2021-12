Após período de maré baixa, Travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições nesta segunda

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande opera sem restrições nesta segunda-feira, 5, após passar os últimos seis dias do período de maré baixa prolongada fazendo paradas diárias.

De acordo com a Astramab, desde às 5h, o sistema faz viagens de hora em hora, com seis embarcações em tráfego. No Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, ocorrem saídas extras devido ao movimento de embarque que é bom, por conta do fluxo de retorno de usuários que se deslocaram para a Ilha no final de semana. No Terminal Náutico, no bairro do Comércio, em Salvador, o fluxo de passageiros é tranquilo.

Ainda segundo a associação, a Baía de Todos-os-Santos oferece boas condições de navegação nesta manhã, com ventos fracos e mar calmo. As embarcações estão fazendo a travessia em tempo médio de 40 minutos. Nesta segunda-feira, o último horário saindo de Mar Grande será às 18h e de Salvador, às 19h30h.

Diariamente, os horários da travessia são os seguintes:

* De Salvador para Mar Grande - 06:30h, 07:30h, 08:30h, 09:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 15:30, 16:30h, 17:30h, 18:30h e 19:30h.

* De Mar Grande para Salvador - 05:00h, 06:00h, 07:00h, 08:00h, 09:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 17:00h e 18:00h.

Morro de São Paulo

Os passageiros com destino ao Morro de São Paulo serão atendidos nesta segunda-feira com catamarãs saindo do Terminal Náutico às 9h e 11h30. A procura por passagens é moderada e o bilhete custa R$ 96,90.

O movimento maior de embarque vai acontecer no sentido do Morro para a capital, com o retorno dos turistas que passaram o final de semana na Ilha de Tinharé. Saindo de Morro de São Paulo, os horários são às 11h30 e 14h30.

