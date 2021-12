Após pausa, travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente

Depois da interrupção de pouco mais de duas horas, a travessia Salvador-Mar Grande voltou a ser feita normalmente ainda na manhã deste sábado, 19.

O sistema ficou paralisado das 8h às 10h30 por conta da maré baixa, o que causou um aumento no fluxo de passageiros no Terminal Náutico na Bahia, no bairro do Comércio.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), por conta da demanda, cinco embarcações saíram ao mesmo tempo. Segundo o órgão, os barcos continuam saindo com intervalo de 15 minutos e o sistema já opera sem transtornos.

A maré baixa impediu a atracação dos barcos em Vera Cruz (na Ilha de Itaparica) e, por medida de segurança, a Astramab preferiu aguardar a enchente da maré para regularizar o serviço.

adblock ativo