Após passeata e protesto em shopping, vigilantes encerram ato em Salvador

No terceiro dia de greve, os vigilantes realizaram uma passeata em algumas ruas e avenidas de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 26. Eles caminharam pelas avenidas ACM e Tancredo Neves e depois decidiram protestar dentro do Salvador Shopping. O ato foi finalizado por volta das 12h20, na avenida Magalhães Neto.

Os grevistas pretendiam, depois de realizar o manifesto dentro do shopping, seguir para a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), atrás do Shopping Sumaré, onde participariam de uma reunião com o patronal, mas o encontro foi desmarcado. A nova data foi marcada para o dia 30 deste mês.

Dentro do Salvador Shopping, os trabalhadores percorreram pacificamente as agências bancárias do empreendimento para mobilizar os profissionais que trabalham nestes locais. Após a ação, vigilantes do Bradesco decidiram aderir à paralisação.

A assessoria de comunicação do centro comercial informou, por meio de nota, que as lojas do empreendimento funcionaram normalmente.

Os trabalhadores pretendiam seguir também para a Pituba, onde iriam convocar outros profissionais que não aderiram à greve, assim como aconteceu no Salvador Shopping, mas a passeata foi dispersada.

Os manifestantes carregam com cartazes com mensagens sobre a greve e fazem apitaços por onde passam. A passeata entre as avenidas ACM e Tancredo Neves afetou o trânsito na região.

Greve

Segundo o Sindicato da categoria (Sindvigilantes), a adesão ao movimento é de cerca de 75% da classe. Eles não aceitaram a proposta de 1% de reajuste oferecida pelo patronato.

"Entregamos a pauta em dezembro e aconteceram oito rodadas de negociação, mas os patrões insistem em uma proposta de aumento de 1%. Nós queremos 7%, ticket refeição de R$ 20, plano de saúde, cesta básica, e cota de pelo menos uma mulher em cada local de trabalho", explicou José Boaventura, presidente do sindicato da categoria.

Este é o terceiro protesto da categoria (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

