Após paralisação de vigilantes, reitoria da Ufba suspende aulas noturnas

Após os vigilantes terceirizados que trabalham na Universidade Federal da Bahia (Ufba) paralisarem as atividades, a reitoria da instituição de ensino resolveu suspender as aulas noturnas, a partir das 18h30 desta quarta-feira, 8.

Ao todo, cerca de 400 seguranças da empresa MAP reivindica o pagamento de salários que, segundo a categoria, a universidade não teria repassado aproximadamente R$ 16 milhões desde agosto de 2018, destinado à remuneração dos funcionários.

Devido à suspensão das aulas, a Ufba adiou para esta quinta, 8, a Semana de Altos Estudos Jurídicos que seria realizado já na noite desta quarta.

"Nesse momento prestamos nosso apoio a esse grupo de trabalhadores que vem sofrendo com a precarização do trabalho desde a aprovação da terceirização nos órgãos públicos. Esse é mais um sintoma do absurdo que estamos vivendo com o novo Governo. Outras coisas virão, porque a a ideia deles é inviabilizar as atividades das universidades federais", declarou a presidente da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), Raquel Neri.

Por meio de nota, a universidade informou que, depois de tomar conhecimentos da paralisação, a administração central iniciou um diálogo com a direção do MAP "a fim de que a equipe retome as atividades normais". Ainda conforme o comunicado, a instituição explica que encontra-se em contato com a Polícia Militar (PM-BA) para reforar a segurança no entorno dos campi.

Nova contenção

Além dos R$ 37,3 milhões bloqueados pelo Ministério da Educação (MEC), no dia 30 do mês passado, a Ufba confirmou na terça, 7, que sofreu uma nova contenção de custos. O atual bloqueio, de acordo com a universidade, é de R$ 55. 906.44. Deste valor, R$ 49.703.394,00 é utilizado para pagamentos das despesas de contas de internet, água, telefone, luz, limpeza e vigilância. O MEC rebateu a informação e afirmou que a quantia bloqueada foi R$ 50.404. 206, 00.

