Após paralisação, bancos voltam a funcionar em toda a Bahia

Após uma hora de atraso na abertura das agências por conta de uma paralisação nacional, os bancários da Bahia voltaram a atender por volta das 11h desta sexta-feira, 10.

O ato realizado pela categoria foi em rejeição à proposta de reposição da inflação no salário, participação nos lucros e demais verbas oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), que são consideradas aquém do desejado pelos profissionais.

Dia do Basta

Em Salvador, integrantes do sindicato dos bancários participam do protesto do "Dia do Basta", no bairro do Comércio. Além deles, outras categorias também estão presentes no ato que marca o Dia Nacional de Luta e Paralisação.

O grupo saiu em caminhada pela rua Miguel Calmon, sentido Calçada. Inicialmente, eles estavam concentrados em frente ao Mercado Modelo, na praça Cayru.

Por conta disso, motoristas enfrentam trânsito lento na região e localidades próximas, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Manifestantes estão nas imediações da Praça da Inglaterra. #Trânsito lento no sentido Calçada. Transalvador no local monitorando o tráfego. — Transalvador (@Transalvador1) 10 de agosto de 2018

