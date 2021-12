Após pane, pista principal do Aeroporto de Salvador permanece inoperante

A pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador continua inoperante, após uma pane elétrica no sistema de iluminação da pista que ocorreu na tarde desta quinta-feira, 20. Não há previsão de normalização. Com a problemática, as aeronaves aterrisam na pista auxiliar (17/35), capaz de receber aeronaves com envergadura de até 36m e código de referência até 4C. A situação também gera apreensão nos passageiros, que temem redirecionamento de voos, cancelamentos e atrasos.

Em nota, o Salvador Bahia Airport informou que os serviços de correção no balizamento da pista principal foram suspensos, às 13h30, permitindo que ocorra a regularização dos pousos e decolagens que estão atrasados.

De acordo com a assessoria do aeroporto, seis voos, três de partida e três de chegada, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, estavam atrasados na manhã desta sexta-feira, 21 Na quinta-feira, um voo da Latam, número 3141, teve que ser redirecionado para o Aeroporto de Aracaju, além dos vôos Air Europa 0083, que foram direcionados para Recife, e o vôo TAP 0029, que foi alternado para Natal.

Além do problema de pane elétrica, o engenheiro elétrico, Elison Santos Barbosa, 35 anos, contratado de uma empresa terceirizada, morreu após um choque elétrico durante manobra operacional. No laudo pericial, a morte do engenheiro foi decretada às 17h. A pane elétrica ocorreu mais cedo, cerca de 2h antes.

A família de Elison afirma que ainda vai apurar o caso e analisar quais serão as próximas ações. O engenheiro deixa uma filha de três anos.

No aeroporto, além do sentimento de apreensão, há surpresa. “Eu não soube da pane de ontem (quinta-feira). Tenho um voo, à tarde, para São Paulo. Espero que tudo ocorra bem. O aeroporto de Salvador possui muitos problemas e vem ocorrendo uma série de panes. É preciso investigar isso”, sinaliza a paulista Jane Dias, 27

Outros passageiros se deslocaram ao aeroporto cientes da problemática, mas esperançosos. “O check-in está uma confusão. Eu vi o noticiário sobre a pane. Espero que o voo não atrase. Acho que a situação é ruim para a cidade, que está lotada de turistas por causa da Copa América. O aeroporto de Salvador não acompanha a beleza da cidade”, crê a soteropolitana Isa Santos, 33.

