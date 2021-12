Após pane, ferry retorna a terminal e passageiros são transferidos de embarcação

A embarcação Maria Bethânia precisou retornar ao terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, poucos minutos depois de ter saído por conta de uma pane no motor. O problema ocorreu na noite desta sexta-feira, 8.

A informação foi confirmada pela Internacional Travessias, empresa que administra o transporte. Segundo a assessoria de empresa, os passageiros tiveram que ser transferidos para o ferry Ivete Sangalo, depois do problema. A viagem atrasou cerca de 40 minutos.

Ferryboat

O movimento de passageiros é tranquilo no ferryboat na manhã deste sábado, 9, segundo a Internacional Travessias. O embarque de pedestres é imediato nos terminais de São Joaquim, no Comércio, em Salvador, e em Bom Despacho.

Por conta do feriadão de Nossa Senhora da Conceição da Praia (celebrado nesta sexta, 8), o sistema opera em programação especial até segunda, 11, com sete embarcações.

Hoje, apenas cinco estão disponíveis para a travessia, já que o fluxo é tranquilo. São eles: Ivete Sangalo, Rio Praguaçu, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior e Anna Nery.

Lanchas

O embarque de passageiros também é imediato na travessia Salvador-Mar Grande, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. As lanchas têm horários de saída de 30 em 30 minutos. O sistema está com oito embarcações em tráfego.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com ventos moderados e mar calmo, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Ilha de Itaparica (Astramab). Neste sábado, a última viagem saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

adblock ativo