Após pandemia, pesquisadora prevê festa de Iemanjá ainda maior em 2022

A tradicional festa de Iemanjá, nesta terça-feira, 2, adotará os protocolos testados na última Lavagem do Bonfim e irá ocorrer de forma online. A celebração segue a tendência das últimas festas populares da Bahia, que foram adaptadas ao momento atual. A jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos prevê que estes festejos - incluindo o de Iemanjá - serão ainda maiores no ano que vem.

"Acho muito difícil que a mudança de formato neste ano impacte o festejo de Iemanjá em 2022. Acho que, no ano que vem, todas as festas serão muito grandes, porque tem uma demanda reprimida. Se acontecer o milagre da gente conseguir festejar e que esta pandemia tenha algum tipo de enfraquecimento, tenho certeza que iremos fazer grandes festas ano que vem", comentou Cleidiana durante entrevista nesta segunda, 1º, para o programa 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

A pesquisadora explica que a festa de Iemanjá passou por diversos momentos na história e se adaptou ao tempo. "Iemanjá foi uma das festas que mais encontrou suas próprias dinâmicas. Nos anos 90, ela teve uma espécie de recuo, pouca gente ia e tinha um discurso que a mídia fazia em relação à violência. E olha como esta festa voltou e cresceu nos últimos 20 anos", pontuou.

Cleidiana também acrescentou: "A criatividade e os negócios de entretenimento em torno desta festa são fortes e tenho certeza que ano que vem será grande".

O começo dos festejos

Durante entrevista para o 'Isso é Bahia', a jornalista também relembrou o começo dos festejos na capital baiana. "No sábado, na nossa coluna A TARDE Memória, trouxe uma história do culto à Mãe d'Água - porque essa denominação atribuiu durante muito tempo a Iemanjá, a Iara e a Janaina. Ela acontecia no bairro de Monte Serrat".

Cleidiana também relembra uma reportagem do A TARDE de 1916, que traz como esta devoção estava forte e segmentada, ao ponto das pessoas deixarem cartas com diversos pedidos. "Uma das cartas, transcritas pelo jornal na época, tinha o pedido de ganhar no jogo para comprar uma casa, e a carta tinha ainda nome e endereço da devota".

Online em 2021

No dia 27 de janeiro, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM) anunciou que, por conta da pandemia, os festejos de Iemanjá neste ano serão de forma 100% online. Entre as medidas de segurança, estão o fechamento de todos os depósitos de bebidas do Rio Vermelho e a interdição da faixa de areia da Colônia de Pescadores até a área do Sukiyaki.

Os restaurantes e bares da região poderão abrir a partir das 19h. Além disto, a praia será fechada já nesta segunda. Na comunidade da Gamboa de Baixo também não haverá a festa realizada anualmente.

