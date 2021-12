Após operação, 5 ônibus são incendiados em Tancredo Neves

Após uma operação realizada pela polícia na Engomadeira, em Salvador, deflagrada na madrugada desta quinta-feira, 8, para combater o tráfico de drogas na localidade, cinco ônibus e uma motocicleta foram incendiados em Tancredo Neves, bairro vizinho, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). A polícia também informou que houve um arrastão na localidade.

A ação dos criminosos, que ainda não foram identificados, ocorreu no final de linha do bairro, por volta das 15h30, logo após o encerramento da operação. Unidades da Polícia Militar foram acionadas e enviadas ao local.

Segundo a Soldado Débora, da Polícia Militar, os atos de vandalismo teriam sido uma resposta à ação da polícia na localidade. A operação foi realizada por equipes do Ministério Público estadual, Secretaria de Segurança Pública (SSP), e polícias Federal, Militar e Civil. Ao todo, 310 agentes participam da ação.

Os agentes vasculharam a Estrada das Barreiras e as localidades do Buracão, Vila Dois Irmãos, Alto do Macaco e Lages. O objetivo da operação era cumprir 17 mandados de prisão, por crimes como homicídio e tráfico de drogas, e 22 mandados de busca e apreensão.

"A operação já acabou, mas a polícia continua no local à procura dos criminosos que incendiaram os veículos", informou a Soldado Débora. Todo o material apreendido na operação, como drogas e armas, assim como os suspeitos detidos, foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes (DTE), nos Barris.

